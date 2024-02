Endlich: Das sind die diesjährigen "Let's Dance"-Tanzpaare!

Endlich haben sie sich gefunden! Dem TV-Abenteuer Let's Dance stellen sich auch in diesem Jahr wieder so einige Promis. Während sie in der Kennenlernshow noch in wild zusammengewürfelten Konstellationen auftreten, bekommen sie von nun an einen festen Profi an die Seite gestellt. Doch die Qual der Wahl müssen sie nicht selber treffen – umso größer ist also die Aufregung, wer sie in den nächsten Wochen triezen wird. Nun ist die Katze aus dem Sack: Die Kandidaten wurden mit ihren Profis verkuppelt!

Zuerst ging es den weiblichen Teilnehmern an den Kragen. Jana Wosnitza (30) durfte als erstes ihren Partner Vadim Garbuzov (36) in Empfang nehmen! Sophia Thiel (28) wird dagegen gemeinsam mit Alexandru Ionel (29) und Eva Padberg (44) mit Paul Lorenz (37) um den Titel Dancing Star kämpfen. Lina Larissa Strahl (26) wurde mit Zsolt Sándor Cseke (36) verkuppelt und Maria Clara Groppler (24) mit Mikael Tatarkin. Lulu Lewe wird von Massimo Sinató (43) und Ann-Kathrin Bendixen von Valentin Lusin (37) ans Tanzen herangeführt.

Weiter ging es bei den Männern. Während sich Biyon Kattilathu (39) unter die Fittiche von Marta Arndt (34) begibt, wird Stefano Zarrella (33) mit Mariia Maksina (26) über das Tanzparkett schweben. Besondere Freude herrschte aber auch bei Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (36), die sich der Herausforderung gemeinsam stellen werden. Ein Tanzpaar bilden werden zudem Tony Bauer mit "Let's Dance"-Neuling Anastasia Stan, Mark Keller (58) mit Kathrin Menzinger, Tillman Schulz (34) mit Patricija Ionel (29) sowie Gabriel Kelly (22) mit Malika Dzumaev (33).

Getty Images "Let's Dance", TV-Show

Getty Images Mariia Maksina und Biyon Kattilathu bei "Let's Dance"

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatoren

