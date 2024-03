Lina Larissa Strahl rechnete nicht mit "Let's Dance"-Aus

Lina Larissa Strahl (26) durfte in der aktuellen Staffel von Let's Dance ihr Können unter Beweis stellen. Zuletzt präsentierte die Schauspielerin dem Publikum einen Cha Cha Cha – jedoch sollte ihre Reise auf dem TV-Parkett mit dem rhythmischen Tanz enden. Nach Show vier musste sie gemeinsam mit ihrem Profipartner Zsolt Sándor Cseke (36) die Koffer packen. "Gerechnet habe ich mit unserem Aus nicht", verrät die "Bibi & Tina"-Darstellerin gegenüber Promiflash und erklärt dazu: "Nur als die Battle-Entscheidung getroffen wurde, ahnte ich schon, dass es aufgrund unserer Platzierung im Mittelfeld, sehr eng für Zsolt und mich werden könnte."

Obwohl ihr Exit sehr überraschend kam, zeigt sich die 26-Jährige nun eher traurig über die Entscheidung, statt enttäuscht über ihre eigene Leistung. "Wir konnten uns mit einem guten und freudigen Cha Cha Cha verabschieden, das hilft ein wenig", meint sie weiter im Interview. Vor allem die Rückmeldungen der "Let's Dance"-Community und ihrer Fans helfe ihr aktuell über den herben Rückschlag hinweg: "Die Kommentare auf Social Media sind natürlich etwas Balsam für die Seele." Und damit nicht genug: Denn trotz der kurzen Exkursion in die Welt der Standard- und Lateintänze nimmt Lina nur gute Erinnerungen mit nach Hause. Die vergangenen fünf Wochen seien "gefüllt mit schönen und aufregenden Momenten" gewesen, schwärmt sie abschließend.

Nicht nur Lina selbst, sondern auch die "Let's Dance"-Zuschauer dürften das Aus der Sängerin wohl zuvor nicht erwartet haben. Eine Promiflash-Umfrage [Stand 22. März 2024, 19:11 Uhr] machte zuvor bereits deutlich, dass eine andere Promi-Dame auf der Abschussliste der Fans gestanden hätte. Ganze 1.024 Stimmen, was 42,8 Prozent und somit fast die Hälfte aller Votes ausmacht, gingen an Valentin Lusins' (37) Sprössling Ann-Kathrin Bendixen. Erst an vierter Stelle und damit hinter ihren einstigen Konkurrenten Biyon Kattilathu (39) und Mark Keller (58) fand sich damals Lina mit gerade einmal 159 Stimmen aller Teilnehmer wieder.

RTL / Stefan Gregorowius Stefano Zarrella, Lina Larissa Strahl, Detlef Soost, Lulu, Ann-Kathrin Bendixen und Gabriel Kelly be

RTL / Stefan Gregorowius Lina Larissa Strahl, Zsolt Sándor Cseke, Marta Arndt und Biyon Kattilathu bei "Let's Dance"

