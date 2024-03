Für diesen Promi ist "Let's Dance" in Folge vier vorbei!

Bei Let's Dance wird ausgesiebt: In der vierten Folge tanzten die Promis unter dem Motto "Italo Night". Als besonderes Highlight gab es dann auch noch das Dance Battle, bei dem die Stars in Teams gegeneinander antreten mussten und zusätzliche Punkte gewinnen konnten. Sophia Thiel (29), Mark Keller (58), Tony Bauer (28), Biyon Kattilathu (39) und Jana Wosnitza (30) konnten sich über zehn Extrapunkte freuen und sich einen großen Vorsprung aufbauen. Jedoch muss auch wieder ein Tanzpaar die Show verlassen: In dieser Woche trifft es Lina Larissa Strahl (26) – für sie ist "Let's Dance" vorbei!

Die Entscheidung findet zwischen Lina Larissa und Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (36), sowie Biyon und Marta Arndt (34) statt. Am Ende kann sich der Motivationscoach retten, obwohl die Jury von seiner Performance wenig angetan war – Lina muss gehen und wirkt ziemlich niedergeschlagen.

Die Promiflash-Leser dürften von dieser Entscheidung überrascht sein. Aus einer aktuellen Umfrage geht hervor, dass die Leser eher mit einem Exit von Ann-Kathrin Bendixen gerechnet hätten. 1024 Personen wählten sie, womit sie ganze 42,8 Prozent der Stimmen bekam! Lina Larissa lag im Ranking mit 159 Stimmen auf dem vierten Platz.

Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

