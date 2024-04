Das nimmt Lina Larissa Strahl aus "Let's Dance"-Zeit mit

Für Lina Larissa Strahl (26) hat es sich ausgetanzt. Die Schauspielerin ist in der aktuellen Staffel ein Teil des Casts von Let's Dance. Woche für Woche wirbelte die Blondine gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (36) über das berühmt-berüchtigte Parkett. In der vergangenen Show musste die Singer-Songwriterin allerdings die Tanzschuhe einpacken. Lina geht aber nicht mit leeren Händen! "Alles in allem gehe ich mit mehr Körpergefühl und Selbstsicherheit nach Hause", plaudert sie im Interview mit Promiflash aus. Während ihrer Zeit bei "Let's Dance" sei sie vor mentale und körperliche Herausforderungen gestoßen. Doch dabei habe sie auch gelernt, "Schritte" zu gehen, "um diese zu bewältigen".

Lina wird nun aber auch einiges vermissen. "Vor allem werden das all die tollen Menschen sein, die diese Sendung ausmachen und gestalten. Auch das Tanzen und das viele Training fehlen mir bereits", erzählt die 26-Jährige. Derweil sei die Synchronsprecherin aber auch froh darüber, dass sie nun die körperliche Erschöpfung hinter sich lassen könne. Dennoch habe Lina mit ihrer "Let's Dance"-Teilnahme Blut geleckt und wolle das Tanzen weiterverfolgen. "Ich hatte so viel Spaß am Tanzen, dass ich sehr gerne weiter Unterricht nehmen würde. Am liebsten natürlich bei Zsolt!", verrät sie.

Zsolt selbst kam zumindest über einen eher ungewöhnlichen Umstand zum Tanzen, den er selbst heute als "ein bisschen lustig" bezeichnet. "Ich hatte keine Freundin und wollte Mädels kennenlernen", gab der Profitänzer in einem Clip des offiziellen Instagram-Accounts von "Let's Dance" preis. Mit seinem Nachbarn habe er dann einen Tanzkurs besucht.

