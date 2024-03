So geht es Lina Larissa Strahl nach ihrem "Let's Dance"-Aus

Lina Larissa Strahl (26) war eine der diesjährigen Promi-Teilnehmerinnen bei Let's Dance. Die Reise der Sängerin auf dem beliebten TV-Parkett war jedoch nicht von langer Dauer. In der vergangenen vierten Show musste sie bereits die Koffer packen und den Traum vom Titel "Dancing Star 2024" hinter sich lassen. Dass sie ihren Exit nicht erwartet hatte und wie schwer ihr der Abschied fällt, macht die "Bibi & Tina"-Darstellerin im Interview mit RTL deutlich. Auf die Frage, wie es ihr nur kurz nach der Verkündung gehe, entgegnet sie niedergeschlagen: "Könnte besser sein, traurig. [...] Es waren sehr schöne fünf Wochen."

Trotz ihres Show-Exits findet vor allem ihr Tanzpartner Zsolt besonders liebe Worte für die 26-Jährige. Dabei kommt er aus dem Schwärmen für sie gar nicht mehr raus: "Ich bin unglaublich stolz auf dich, Lina! Du hast das super gemacht. Du hast gekämpft beim Training, du hast dich entwickelt, du hast dich verbessert!", baut er sie im gemeinsamen Interview nach der Liveshow auf. Zsolts rührenden Worte gehen Lina letztlich sogar so nah, dass diese das ein oder andere Tränchen verdrücken muss. "Das wird immer in meinem Herzen bleiben – die Zeit mit dir!", lässt der gebürtige Rumäne die gemeinsame Zeit auf und abseits des TV-Parketts abschließend Revue passieren.

Dass Lina am Ende die Heimreise antreten musste, überrascht vor allem ihre Mitstreiterin Ann-Kathrin Bendixen. Denn nachdem sie den untersten Rang in der Tabelle eingenommen hatte, schien der Exit für sie besonders wahrscheinlich. "Ich war mir so sicher, dass es nicht reicht", berichtet sie anschließend im Interview mit dem Sender und fügt hinzu: "Ich hab wirklich in mir drin eine komplette Leere gespürt. Ich war mir komplett sicher, dass ich raus bin." Letztlich kam dann – zu ihrer Freude – alles anders.

RTL / Stefan Gregorowius Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Mikael Tatarkin bei "Let's Dance"

