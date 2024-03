Welches Tanzpaar soll heute Abend "Let's Dance" verlassen?

Im Tanzfieber wartet Deutschland gespannt auf die neueste Folge von Let's Dance. Die Frage, die alle Fans der beliebten Tanzshow momentan umtreibt, ist: Wer wird wohl als Nächstes die Show verlassen müssen? In der vergangenen Woche bekam das erste Mal ein Tanzpaar nicht genügend Punkte und Anrufe: Maria Clara Groppler (25) und ihr Tanzpartner Mikael Tatarkin flogen raus. Aber wen wird es heute Abend treffen?

Mit dabei sind noch Detlef Soost (53) mit Ekaterina Leonova (36), Sophia Thiel (28) und Alexandru Ionel (29) und Lina Larissa Strahl (26) gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (36). Lulu Lewe tanzt in diesem Jahr mit Massimo Sinató (43), während Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) zusammen um den Sieg tanzen. Tony Bauer (28) und Anastasia Stan, Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34), Eva Padberg (44) mit Paul Lorenz (37) sowie Mark Keller (58) gemeinsam mit Kathrin Menzinger (35) sind auch noch im Rennen. Tillman Schulz (34) mit Patricija Ionel (29), Jana Wosnitza (30) mit Vadim Garbuzov (36), Stefano Zarrella (33) mit Mariia Maksina (26) und Gabriel Kelly (22) mit Malika Dzumaev (33) vervollständigen die Truppe.

In der vergangenen Woche hatte vor allem Stefano das Publikum mit seiner Performance überrascht. Er tanzte sich mit einem leidenschaftlichen Tango direkt in die Herzen der Jury und des Publikums – und das nur eine Woche, nachdem er eine eher durchwachsene Bewertung erhalten hatte. Motsi Mabuse (42), nicht gerade dafür bekannt, die Dinge zu beschönigen, lobte Stefano mit den Worten: "Du bist die Person, die sich am meisten verbessert hat. Du hast verstanden, um was es geht." Ob der Influencer auch in dieser Woche wieder glänzen kann?

Übrigens: "Let's Dance" ist mehr als nur eine Tanzshow. Hinter den Kulissen wird hart gearbeitet und die Prominenten durchlaufen eine körperliche wie emotionale Achterbahn. Für viele Teilnehmer bietet die Show zudem eine Chance, sich von einer neuen Seite zu zeigen und dadurch auch ihr Publikum zu erweitern. Jeden Freitagabend versammeln sich Millionen von Zuschauern vor den Bildschirmen, um die atemberaubenden Performances zu bewundern und natürlich, um zu sehen, wer die Jury überzeugt – oder eben nicht.

