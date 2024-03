Panikattacke: So erlebt "Let's Dance"-Lina ihre Angststörung

Lina Larissa Strahl (26) schaffte vor rund zehn Jahren den Durchbruch mit der Verkörperung der beliebten Kinderheldin Bibi Blocksberg. Mit dem Erfolg ging jedoch auch etwas weniger Erfreuliches einher: Die Schauspielerin kämpft seitdem mit Panikattacken. Anfangs habe sie nicht verstanden, was genau sie da plagt. "Ich hab mich sehr einsam und allein gefühlt, weil ich das auch nicht benennen konnte", beschreibt das die Let's Dance-Kandidatin im Interview mit RTL und fügt hinzu: "Ich wusste einfach: Ich bekomme nachts keine Luft, aber ich verstehe das alles nicht."

Ihre Krankheit könne im Alltag auf Dauer ganz schön belastend sein. "Im Kopf hat man immer Katastrophenszenarien. Wenn ich mich im Auto nicht anschnalle, dann bauen wir einen Unfall", berichtet Lina. Sie sei deswegen mittlerweile in Therapie, um mit ihren Ängsten besser umgehen zu können. Dazu gehört auch, sich der Angst bewusst zu werden und Wege zu finden, um sie bewältigen zu können. Ihrem ständigen Begleiter hat die Sängerin daher auch einen Namen gegeben: Philipp!

Bei "Let's Dance" lässt sie sich ihre Ängste jedoch nicht anmerken. Souverän absolvierte sie in der ersten großen Liveshow einen Quickstep und erhielt 14 Punkte. Erst danach lässt sie sich in die Karten gucken. "So eine elf von zehn, also sehr", beantwortet Lina lachend die Frage von Daniel Hartwich (45), wie aufgeregt sie denn gewesen sei. So kann es für die Kandidatin erst mal weitergehen – die Tanzshow verlassen musste die Comedienne Maria Clara Groppler (25).

Getty Images Lina Larissa Strahl, Sängerin

RTL / Stefan Gregorowius Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

