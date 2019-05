In wenigen Tagen beginnt das ESC-Fieber wieder! Kate Miller-Heidke (37) soll bei dem Musikwettbewerb für Australien antreten – so war es zumindest vorgesehen. Beinahe wäre es aber nicht dazu gekommen und eine Absage ihres Auftritts noch das geringste Problem gewesen. Der Grund: Die 37-Jährige hätte fast ein Bein verloren! Wie es zu dem Vorfall kam, erklärte sie in den sozialen Medien.

Auf Twitter schrieb Kate, dass sie sich durch das Tragen von High Heels eine Infektion zugezogen hatte, die zu einer Amputation ihres Beines hätte führen können. "Ich kam aus Europa mit einer sehr ernsten Infektion zurück, die mit einer Amputation oder sogar dem Tod enden kann. Alles von einer Blase. Jeder, der High Heels trägt, weiß, dass sie einen umbringen können – aber das habe ich nie wörtlich genommen", so die Sängerin. Die Diagnose: Zellulitis – eine Entzündung des Unterhautgewebes.

Nach einigen Tagen im Krankenhaus "in einem Nebel aus Nadeln, Schmerzmitteln, Netflix und Tränen" sei jetzt aber alles wieder gut. Sie trage derzeit orthopädische Schuhe, erklärte Kate. "Es ist genau dieselbe Krankheit, die Hilary Swank (44) bei den Dreharbeiten zu 'Million Dollar Baby' hatte, also ist es sicher die glamouröseste Fußinfektion, die es gibt", scherzte sie. Mittlerweile steht einem Auftritt beim ESC glücklicherweise nichts mehr im Weg.

Getty Images Kate Miller-Heidke beim ESC-Vorentscheid in Australien

Instagram / katemillerheidke Kate Miller-Heidke, australische Musikerin

Getty Images Kate Miller-Heidke bei den Helpmann Awards

