Was für eine Überraschungs-Meldung! Der Eurovision Song Contest steht quasi schon in den Startlöchern: Am 18. Mai wird das riesige Musikspektakel in Tel Aviv, Israel ausgetragen. Und dafür haben sich die Veranstalter in diesem Jahr einiges einfallen lassen – und keine Mühen und vor allem wohl keine Kosten gescheut. Niemand Geringeres als Madonna (60) höchstpersönlich soll bei dem Mega-Event für ordentliche Extra-Unterhaltung sorgen – für eine ganz schön horrende Gage!

Diese Knaller-Nachrichten bestätigte nun die European Broadcasting Union, die den ESC organisiert. Demnach steht Madonna für zwei Songs – einen Klassiker und ein Stück aus ihrem kommenden Album – auf der großen Bühne. Diese Mini-Performance ist allerdings ein ziemlich teurer Spaß: Wie unter anderem Mirror berichtete, soll die Blondine eine Gruppe von 160 Leuten mit anreisen lassen wollen und insgesamt Kosten von einer Million Dollar verursachen – die der Milliardär und Geschäftsmann Sylvan Adams übernehmen wird.

Da hat das Duo S!sters ja wohl doppelten Grund zur Freude: Denn S!isters werden in diesem Jahr für Deutschland trällern – und haben damit ja vielleicht auch die Chance auf ein kleines Meet and Greet mit der Musik-Legende. Die beiden Mädels gewannen den diesjährigen Vorentscheid und setzten sich gegen sechs weitere junge, deutsche Künstler durch.

Getty Images Madonna im Mai 2017

Anzeige

Ferdaus Shamim / ZUMA Press / Splash News Madonna bei einer Premiere in London

Anzeige

Getty Images S!sters während ihrer Performance bei "Unser Lied fuer Israel"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de