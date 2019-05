Tiefe Trauer bei Slipknot-Drummer Shawn Crahan und seiner Familie! Nachdem seine jüngste Tochter Gabrielle Crahan am vergangenen Samstag tot aufgefunden worden war, müssen sich Eltern und Geschwister jetzt mit wilden Spekulationen über die Todesursache in den sozialen Netzwerken herumschlagen. Vor allem die Behauptung, die 22-Jährige sei an einer Überdosis gestorben, schmerzt die Hinterbliebenen. Jetzt wehrt sich die Familie des Slipknot-Gründers mit der Clownsmaske gegen die Vorwürfe!

Laut Fox News schmettern der 49-Jährige und seine Familie jegliche Mutmaßungen ab, Gabrielle sei an einer Überdosis gestorben. Nachdem ihr Bruder Simon einen herzzerreißenden Post veröffentlicht hatte, meldete sich jetzt auch ihre Schwester Alexandria zu Wort: "Hört auf zu spekulieren, hört mit den Unterstellungen auf, wenn Ihr negativ sein wollt, lasst meine Familie in Ruhe", schimpfte sie auf Instagram. Unter ein Kindheitsfoto von Gabrielle schrieb sie zudem: "22 ist zu jung zum Sterben. Ich stehe unter Schock und weiß nicht, wie ich mit dieser Welle an Emotionen umgehen soll, die mich überrollt." Trost spenden würden ihr in dieser schweren Zeit vor allem ihre Familie, Freunde und ihre Katzen.

Die genauen Umstände von Gabrielles Tod sollen noch nicht geklärt sein, die Familie bereitet jedoch bereits die Beerdigung vor. Nur wenige Tage vor ihrem Tod hatte die 22-Jährige bei Instagram ein Foto mit einer Plakette der Anonymen Alkoholiker gepostet und mit den Worten "Fünf Monate" sowie einem Herz kommentiert – sie war vor ihrem Tod also offenbar fünf Monate trocken.

Getty Images Gabrielle Crahan, Tochter von Shawn "Clown" Crahan

Getty Images Gabrielle, Shawn und Chantel Crahan

Getty Images Shawn "Clown" Crahan (mitte) mit seiner Tochter Gabrielle (links) und Ehefrau Chantel (rechts)



