Slipknot-Mitglied Shwan Crahan alias Clown trauert um seine Tochter. Vergangenen Samstag ist seine jüngste Tochter Gabrielle Crahan im Alter von nur 22 Jahren plötzlich verstorben. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt – im Netz wurde über eine Überdosis spekuliert. Diese Vorwürfe sind nicht gerade leicht zu verdauen für ihre Geschwister und ihre Eltern, umso dankbarer ist das Familienoberhaupt für die vielen lieben Worte anderer Social Media-User.

Via Twitter würdigte Shwan die mitfühlenden Kommentare im Namen seiner Familie: "Chantel, Alexandria, Gage, Simon und ich wollen euch für eure endlose Liebe, Gebete, Gedanken und eure Nettigkeit, die wir erhalten haben, danken." Der Musiker sei vor allem froh darüber, "dass es noch Empathie, Positivität und Stärke in der Community" gäbe. Schlicht gesagt sei er dankbar für die Menschlichkeit, die ihm entgegengebracht wurde.

Mit dem Post wollte er seine Fans wissen lassen, dass er dankbar für die Energie, die seine Follower mit ihm geteilt haben, sei. Gleichzeitig gab er schon das Datum der Beerdigung von Gabrielle bekannt: "Am 26. Mai wird es eine Beerdigung für meine Tochter Gabrielle geben." Die Verstorbene wird in Des Moines in Iowa beigesetzt.

Getty Images Gabrielle Crahan, Tochter von Shawn "Clown" Crahan

Getty Images Shawn "Clown" Crahan (mitte) mit seiner Tochter Gabrielle (links) und Ehefrau Chantel (rechts)

