Slipknot-Mitglied Shawn Crahan hat seine jüngste Tochter Gabrielle verloren! Im Alter von nur 22 Jahren ist sie am vergangenen Samstag unerwartet gestorben. Shawn alias "Clown" verkündete die traurige Nachricht am Montag auf seinem Social-Media-Account; die offizielle Todesursache ist allerdings noch nicht bekannt. Gabrielle hatte offenbar an einer Suchterkrankung gelitten, befand sich aber auf dem Weg der Besserung: Kurz vor ihrem Tod war die Tochter des Musikers total stolz, weil sie fünf Monate keinen Alkohol getrunken hatte.

Nur drei Tage vor ihrem Tod postete Gabrielle auf Instagram einen Schnappschuss von einer roten Münze. Dabei handelt es sich um eine Medaille der Anonymen Alkoholiker, an deren Treffen die junge Frau teilgenommen hatte: Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie fünf Monate lang nüchtern gewesen. Mit einem Herz-Emoji drückte sie ihre Freude über ihr Durchhaltevermögen aus und lächelte auf einem weiteren Foto glücklich in die Kamera.

Slipknot-Sänger Corey Taylor meldete sich ebenfalls auf Instagram zum Verlust seines Band-Kollegen zu Wort: Auch er habe eine Tochter in Gabrielles Alter – er könne sich gar nicht vorstellen, wie sich Shawn nach diesem Schicksalsschlag fühlen muss. "All unsere Liebe richtet sich an die Slipknot-Familie", beendete er seinen Post.

Getty Images Gabrielle Crahan, Tochter von Shawn "Clown" Crahan

Getty Images Shawn "Clown" Crahan (mitte) mit seiner Tochter Gabrielle (links) und Ehefrau Chantel (rechts)

Getty Images Slipknot-Sänger Corey Taylor

