Damit erfüllt sich Mark Feehily wohl einen lange gehegten Traum! Der frühere Westlife-Star verriet kürzlich, dass er vor der Vollendung seines 40. Lebensjahres unbedingt ein Kind in die Welt setzen will. Dieses Vorhaben setzte der Musiker jetzt in die Tat um: Der Brite und sein Verlobter werden demnächst stolze Eltern werden. Eine Tatsache, die den Sänger nicht glücklicher machen könnte.

Auf Instagram bedankte sich der einstige Popstar bei seinen Followern für die zahlreichen Grüße und Glückwünsche zu seinem 39. Ehrentag und offenbarte dabei gleich die große Neuigkeit. "Es ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Geburtstag, denn ich möchte euch alle wissen lassen, dass wir noch in diesem Jahr zum allerersten Mal Väter werden", freute er sich. Dazu postete der Papa in spe ein Spiegelselfie von sich und seinem Liebsten, auf dem zudem ein Ultraschallfoto und ein Baby-Strampler zu sehen sind. Wer die Leihmutter des schwulen Paares ist, ist nicht bekannt.

Damit hatte Mark in diesem Jahr bereits die zweite große News zu verkünden. Erst im Februar verlobte er sich mit seinem Lebensgefährten Cailean O'Neill. "2019 war bisher so unglaublich für mich und es fängt gerade erst an", schrieb er damals zu einem Instagram-Schnappschuss von zwei Weingläsern und einem Verlobungsring. Ob er da wohl schon wusste, dass er mit dieser Aussage recht behalten würde?

