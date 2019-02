Westlife-Sänger Mark Feehily traut sich! Der 38-Jährige führt seit sechs Jahren eine heimliche Beziehung mit einem unbekannten Mann. Weder der Name des Partners noch andere Details über ihre Liebe drangen bisher an die Öffentlichkeit. Lediglich, dass Marks Lebensgefährte Ire ist, durften die Fans erfahren. Doch eine Sache teilte der Popstar nun äußerst bereitwillig mit seinen Followern: Er und sein Partner haben sich verlobt!

Mit einem eindeutigen Foto gab der irische Musiker die freudigen News auf Instagram bekannt. Darauf ist ein Tisch mit einer Weinflasche und zwei gefüllten Gläsern abgebildet. Besonders auffällig: eine leere Schmuckschachtel und eine Hand, die einen schlichten, goldenen Ring am Finger trägt. "2019 war bisher so unglaublich für mich und es fängt gerade erst an!", kommentierte Mark den Schnappschuss, der während eines Urlaubs mit seinem Freund auf den Malediven entstand.

In nächster Zeit dürfte von dem Westlife-Star sicher noch häufiger etwas zu hören sein. Denn nachdem seine Band im Oktober ihr Comeback verkündet hatte, erschien Mitte Januar bereits der erste Song der Dubliner Combo. Mit "Hello My Love" wollen die vier Jungs wieder die Charts stürmen!

Mark Feehily Die Verlobung von Mark Feehily und seinem Partner, Februar 2019

Andreas Rentz/Getty Images Mark Feehily in London, 2017

WENN.com Westlife in Dublin

