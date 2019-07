Eine süße Enthüllung – und das live auf der Bühne! Mark Feehily und sein Verlobter Cailean O'Neill werden bald zum allerersten Mal Eltern. Die beiden verkündeten im Mai dieses Jahres mit einem Ultraschallbild per Instagram, dass sie endlich Papas werden. Während eines Konzerts mit seiner Band Westlife in Dublin hat Mark am Samstagabend den Fans nun das Geschlecht des ungeborenen Kindes verraten.

Es wird ein Mädchen! Wie Daily Mail schreibt, verkündete der 39-Jährige gegenüber dem irischen Publikum: Er könne es kaum erwarten, dass seine Tochter "in diesem Land" groß wird. Doch damit nicht genug: Mark und Cailean wollen sich nach sechs Jahren Beziehung in den Sommermonaten das Jawort geben, nachdem sie sich im Februar verlobt hatten.

Der Westlife-Sänger kann sein Glück kaum fassen. Gegenüber Mirror erzählte er, dass er schon immer eine Familie gründen wollte: "Es fühlt sich einfach wie der richtige Zeitpunkt an." Sein Verlobter und er würden nun viel Zeit damit verbringen, das Kinderzimmer einzurichten und Babysachen zu kaufen.

ActionPress/CapitalPictures Westlife bei einem Konzert in Birmingham

Instagram / markusmoments Mark Feehilly und sein Partner

Andreas Rentz/Getty Images Mark Feehily in London, 2017

