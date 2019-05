Ein TV-Klassiker ist wieder da! Zwischen 2003 und 2006 lief die Reality-Doku "Abschlussklasse" im Fernsehen. In der Pseudo-Dokumentation von Pro7 wurde das Leben von einer Reihe Abiturienten und deren Schulalltag mit der Kamera begleitet. 13 Jahre nach der Absetzung der Sendung gibt es eine gute Neuigkeit für alle Fans des Formats: Die Sendung kommt unter dem Titel "Krass Abschlussklasse" auf einem anderen Sender zurück auf die Bildschirme!

Wie RTLII in einer Pressemitteilung mitgeteilt hat, wird die erste Folge der Schul-Soap am 17. Juni laufen und es soll 15 Folgen geben. Im Mittelpunkt der Serie stehen die beiden besten Freunde Jonas und Nico, die ihr letztes Jahr auf dem Gymnasium mit einem eigenen YouTube-Kanal begleiten. Ein wichtiger Charakter soll auch Kian spielen, dessen Rolle als Draufgänger und Mädchenschwarm beschrieben wird – er verbirgt außerdem ein mysteriöses Geheimnis. Neben der Ausstrahlung im TV wird es auch zusätzlichen Inhalt zur Sendung auf YouTube geben.

Ob "Krass Abschlussklasse" für die Darsteller genauso ein Sprungbrett sein wird wie Anfang der 00er-Jahre "Abschluss" für die damaligen Darsteller? Einige der einstigen Fernseh-Abiturienten sind auch heute noch als Schauspieler erfolgreich. Ein Beispiel: Max Alberti (36)! Der gebürtige Münchner spielte nach "Abschlussklasse" in zahlreichen Soaps wie Verbotene Liebe, Sturm der Liebe und "Bettys Diagnose" mit. Außerdem war er in den Kinofilm "Dieses bescheuerte Herz" an der Seite von Elyas M'Barek (37) zu sehen.

15 Folgen von "Krass Abschlussklasse", ab Montag, den 17. Juni 2019, montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTL II

ARD; WENN.com; https://sandralehmann.castforward.de/; Facebook Ehemalige "Abschlussklasse"-Schauspieler

Anzeige

Krass Abschlussklasse, RTL II Kian in "Krass Abschlussklasse"

Anzeige

Getty Images Max Alberti bei der Premiere von "Equila" in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de