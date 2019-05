Was für ein toller Moment für Melanie Müller (30) und ihre Liebsten! Normalerweise ist auf den Social-Media-Kanälen der Sängerin ohne Zweifel ihre kleine Tochter Mia Rose (1) der Star. Doch jetzt stand ausnahmsweise mal ein anderes Familienmitglied der Musikerin im Mittelpunkt: Melanies Hündin Eva hat Welpen zur Welt gebracht. Ihre Freude darüber teilte die einstige Dschungelcamp-Siegerin mit einem süßen Schnappschuss von der ganzen Familie!

"Die Nacht durchgemacht! Nur diesmal nicht auf einer Party. Unsere Eva hat das erste Mal Junge bekommen", verkündete die Blondine stolz auf Instagram. Dazu teilte sie ein Foto der englischen Bulldogge mit den drei kleinen Hunde-Babys, die gerade an den Zitzen ihrer Mama saugen. Außerdem zu sehen auf der spontanen Aufnahme sind Melanie, ihre Tochter und ihr Ehemann Mike Blümer, die sichtlich glücklich in die Kamera strahlen.

In der Vergangenheit hatte die 30-Jährige viel Kritik für die gemeinsamen Fotos ihres Hundes und ihrer Tochter einstecken müssen. Einigen Fans schmeckte es so gar nicht, dass Melli Mia und die Dogge in einem Bett schlafen ließ. Doch mit dieser Aufnahme traf sie definitiv ins Schwarze: In den Kommentaren freuten sich ihre Anhänger mit der Ballermann-Sängerin und gratulierten ihr zahlreich zum Familienzuwachs.

ActionPress Melanie Müller auf Mallorca, April 2019

Getty Images Melanie Müller beim Deutschen Fernsehpreis 2014

Instagram / melaniemüller980 Mia Rose Müller

