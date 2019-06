Der Teufel persönlich hat sich getraut! Tom Ellis (40), Star der Serie "Lucifer", hat seiner langjährigen Lebensgefährtin, Drehbuchautorin Meaghan Oppenheimer, am vergangenen Wochenende das Jawort gegeben. Nach einer bereits vierjährigen Beziehung scheinen die beiden sich nun mehr als sicher zu sein, dass sie auch den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Via Social Media teilten das Paar die frohe Botschaft mit ihren Followern!

Sowohl Tom als auch Meaghan bestätigten die Neuigkeit mit einem Foto auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen. Der Schauspieler schrieb zu einem Bild der beiden: "Meine neue Frau war sich ein wenig unsicher, was meine Wahl des Transportmittels für die Flitterwochen betraf. Vielen Dank an alle, die unseren besonderen Tag zu einem so kostbaren gemacht haben." Meaghan machte es sich da einfacher. Sie kommentierte ein romantisches Bild von sich mit ihrem frisch angetrauten Ehemann einfach nur mit dem Wort: "Verheiratet".

Für Tom ist es bereits die zweite Ehe. Vor Meaghan war der Serien-Star acht Jahre mit der "EastEnders"-Schauspielerin Tamzin Outhwaite verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Töchter. Aus einer früheren Beziehung hat Ellis noch eine weitere Tochter.

Getty Images Tom Ellis mit seiner Frau Meaghan Oppenheimer

Anzeige

Getty Images Tom Ellis im Februar 2019

Anzeige

CHRIS DELMAS/AFP/Getty Images Tom Ellis mit seiner Frau Meaghan Oppenheimer im Juli 2018

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass der "Lucifer"-Star schon so lange mit seiner Freundin zusammen ist? Ja, ich wusste das. Nein, das ist mir neu! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de