Tom Ellis besetzt Filmrolle in "The Thursday Murder Club"

Mit der Besetzung der Hauptrolle in der Serie "Lucifer" gelang Tom Ellis sein endgültiger Durchbruch zu einer erfolgreichen Karriere – und schon bald kann der Darsteller seine Fans erneut von seinem Schauspieltalent überzeugen, wie Deadline berichtet: In der Verfilmung des Romans "The Thursday Murder Club" übernimmt er seine nächste große Rolle. In dem Streifen wird der 45-Jährige unter anderem an der Seite von Pierce Brosnan (71), Helen Mirren (78) und Naomi Ackie (31) spielen.

Dass ihm die Ehre zuteilwird, mit den Hollywood-Größen zusammenzuarbeiten, macht den Briten unfassbar glücklich. Das bringt zumindest sein Instagram-Beitrag zum Ausdruck. Zu einem Screenshot von dem Artikel, in dem die frohe Botschaft verkündet wurde, schreibt er: "Kneift mich mal jemand? Dieser Regisseur und die Besetzung sind etwa 75 Prozent meiner Liste mit Leuten, mit denen ich schon immer arbeiten wollte! Freue mich sehr auf den Start von 'The Thursday Murder Club'."

Was seine berufliche Laufbahn angeht, scheint es bei dem "Isn't It Romantic"-Darsteller aktuell nicht besser laufen zu können. Doch auch privat scheint er vom Glück verfolgt. Ende 2023 wurde Tom (45) zum vierten Mal Vater. Der erste Spross mit seiner Ehefrau Meaghan Oppenheimer erblickte im November das Licht der Welt. Seither überrascht das Paar seine Fans auf Instagram hin und wieder mit niedlichen Bildern von Töchterchen Dolly.

Getty Images Tom Ellis, Schauspieler

Instagram / moppyoppenheimer Tom Ellis mit Tochter Dolly, Juli 2024

