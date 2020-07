Der neue Trailer von Lucifer versetzt viele Zuschauer aktuell in Aufruhr! Erst vor ein paar Wochen wurde das langersehnte Startdatum für die fünfte Serienstaffel verkündet: Am 22. August werden in Deutschland neue Folgen auf der Streamingplattform Amazon Prime Video ausgestrahlt. Nach dieser Nachricht wurde bereits ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht, das eine höllisch-heiße Fortsetzung der Neuerzählung der Geschichte des Teufels verspricht. Ein brandneuer Trailer verrät nun sogar Teile der Handlung!

+++Vorsicht, Spoiler!+++

Die finale Episode der vierten Staffel ließ die Fans mit einem herzzerreißenden Cliffhanger zurück. Darin kehrte Lucifer (Tom Ellis, 41) in die Hölle zurück, kurz nachdem er und Chloe (Lauren German) sich ihre Liebe gestanden hatten. In dem zweiminütigen Clip, der auf YouTube abrufbar ist, erfahren die Zuschauer nun: Der Teufel ist zurück auf der Erde! Allerdings trügt der Schein – denn es handelt sich hier um seinen Zwillingsbruder Michael. Dieser gibt sich für Satan aus, der zu Chloe zurückgekehrt ist. Wie der Trailer zeigt, bemerkt diese die Täuschung jedoch nicht. Ob und wie Chloe letztendlich den Schwindel aufdeckt, bleibt bislang noch ein Geheimnis.

Die Fans der Erfolgsserie sind nach diesem Trailer endgültig Feuer und Flamme für die neuen Folgen und stellen im Netz bereits die wildesten Theorien auf, wie Michaels Identitätsdiebstahl enttarnt werden könnte. "Ich wette, Chloe kommt dahinter, dann reist sie in die Hölle und holt den echten Lucifer. Am Ende kommt es dann zu einem coolen Showdown zwischen den Brüdern", vermutete einer von vielen Usern.

