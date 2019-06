Sucht Tayisiya Morderger (22) noch nach dem großen Glück? Im vergangenen Jahr nahm die Tennisspielerin bei Bauer sucht Frau teil und gewann sofort das Herz von Landwirt Matthias. Doch die Beziehung des ungleichen Paares endete bereits, bevor sie wirklich angefangen hatte. Neue Liebesanwärter haben es aber nicht nur bei der sympathischen Blondine schwer: Sie müssen auch noch ihre Zwillingsschwester Yana überzeugen.

Über ihre Vorgehensweise bei der Partnersuche sprach Taya nun im Promiflash-Interview und offenbarte dabei: "Erst mal Style-Check, dann Charakter-Check, und er muss auch mit der Schwester umgehen können." Vor allem müsse der Partner das enge Verhältnis der beiden 22-Jährigen verstehen können – und das falle eben nicht jedem leicht. "Yanas Ex mochte mich nicht, weil er der Meinung war, dass ich sie ihm wegnehme und mit ihr mehr Zeit verbringe als er", verriet sie weiter.

Tatsächlich scheint aber jetzt einer diese erste Hürde kürzlich überwunden zu haben. Eine Bekanntschaft in Tayas Leben konnte laut Yana Eindruck bei ihr schinden: "Er versuchte natürlich, sich von der besten Seite zu zeigen. Aber er ist ein sehr Lieber und er hat mir ganz gut gefallen und da gebe ich mein Okay", berichtete sie von dem ersten Treffen. Ob aus den beiden in Zukunft mehr wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / yanusik_97 Yana und Tayisiya Morderger

MG RTL D / Constantin Ent. Tayisiya und Yana Morderger bei ihrer "Shopping Queen"-Einkaufstour

Instagram / yanusik_97_ Yana Morderger, Tennisspielerin

