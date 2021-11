In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau geht es ganz schön rund. Nachdem Dirk es sich mit seiner eigentlichen Hofdame Saskia verscherzt hatte, lud er einfach die nächste zu sich ein. Doch nicht nur der Schafhalter wechselte von der einen zur anderen Frau – auch Mutterkuhhalter Nils startete zwei Anläufe bei zwei verschiedenen Single-Damen. Promiflash befragte jetzt ein paar ehemalige Kandidaten zu diesem Verhalten.

Tayisiya Morderger (24) belächelte das Verhalten von Nils und scherzte im Gespräch mit Promiflash: "Ich glaube, er hat gedacht, dass er bei der Sendung Der Bachelor ist." Für Sabrina, der der 33-Jährige in ihren Augen falsche Hoffnungen gemacht hatte, tue es ihr total leid. Aber auch für Nachzüglerin Vanessa sei es nicht fair: "Ich würde auch ungern die zweite Wahl sein", merkte die Sportlerin an. Christa Haber (45) hingegen sieht das ganz anders: "Wenn es nicht passt, ist es doch ein fairer Zug von Nils, dass er so ehrlich ist und die Sabrina frühzeitig nach Hause schickt", erklärte die 44-Jährige.

Auch Ex-Bauer Gunther Höfler (36) sieht das ähnlich – dennoch finde er es durchaus schade für Sabrina. "Man kann Gefühle aber nicht erzwingen. Das war schon richtig, weil: was will er ihr so lange sonst vormachen?", führte er seinen Gedanken aus.

Anzeige

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, 2021

Anzeige

Instagram / christa_haberl Christa Haberl, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Gunther Höfler, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de