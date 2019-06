Darüber werden sich die Fans der Schlager-Queen sicher freuen! Zwei Jahre lang war Helene Fischer (34) ohne Unterbrechung unterwegs und räumte einen Preis nach dem anderen ab. Anfang des Jahres hatte die "Herzbeben"-Interpretin dann jedoch eine Auszeit auf unbestimmte Zeit angekündigt. Nun machte sie aber doch eine Pause von der Pause und meldete sich bei ihren Fans mit tollen News zurück: Helene singt den Titelsong zu dem Film "Traumfabrik" – und zwar auf Englisch!

Für den Streifen wandte sich Helene erstmals vom deutschen Schlager ab und singt in der gefühlvollen Pop-Ballade "See You Again" stattdessen auf Englisch. Von der Anfrage war auch sie selbst überrascht, doch das Projekt konnte sie auf der Stelle begeistern, verriet die 34-Jährige auf Instagram. "Es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt", schwärmte sie über die Single. Ein großes Comeback wird es vorerst trotzdem nicht geben: Die Blondine nutze ihre Offline-Phase gerade, um sich auf ihre Familie und Freunde zu konzentrieren. Außerdem wolle sie sich noch ein wenig von den vergangenen zwei Jahren erholen und Energie für Neues tanken.

Die Auszeit scheint aber bereits eine positive Wirkung auf Helene zu haben. In den vergangenen Monaten abseits des Blitzlichtgewitters habe sie gemerkt, wie wenig man braucht, um glücklich zu sein. "Das zu erkennen, anzunehmen, sich dankbar auf jeden Tag zu freuen und seinen geliebten Menschen das Gleiche zurückzugeben, ist im Moment wahrer Luxus für mich", erklärte sie.

Splash News Helene Fischer beim Echo 2015

Getty Images Helene Fischer in Köln, Dezember 2015

gbrci / imagebroker.com Helene Fischer in der Schweiz

