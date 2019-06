Helene Fischer (34) ist endlich zurück – wenn auch nur für ein Privatkonzert! Der millionenschwere Bauunternehmer Günter Papenburg ließ sich zu seinem 80. Geburtstag nicht lumpen und gönnte sich und seinen 5.000 geladenen Gästen eine 90-minütige Live-Show der Schlagersängerin. Der Auftritt fand am Wochenende in der TUI-Arena in Hannover statt und schlug anschließend im Internet hohe Wellen. Zahlreiche Fans freuen sich über die Rückkehr ihrer Königin!

Seit Januar hatte die Blondine der Öffentlichkeit wegen einer selbst verordneten Kreativ-Pause komplett den Rücken gekehrt – weder Social-Media-Posts noch Konzerte. Kein Wunder also, dass ihre Bewunderer nach dem Mini-Comeback auf Instagram überschwänglich Schnappschüsse des Gigs teilten. Viele Nutzer schrieben euphorisch: "Die Queen ist zurück."

Wie lange Helene noch pausieren wird, ist bislang nicht bekannt. Der nächste Show-Auftritt steht allerdings schon fest. Wie Bild berichtet, wird die Power-Frau Ende Juni zu Gast bei Frank Elstners (77) neuer YouTube-Talkshow "Wetten, das war’s ..?" sein.

P.Hoffmann/WENN.com Helene Fischer im Januar 2019 in Berlin

