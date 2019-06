Doppeltes Mama-Glück bei Abby Huntsman! Die 33-Jährige erlangte in den USA vor allem als Reporterin für "Fox News" Bekanntheit – zurzeit ist sie Co-Moderatorin der Talk-Show "The View". Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat scheint bei der New Yorkerin alles im Reinen zu sein: Bereits seit 2010 ist sie mit ihrem College-Freund Jeffrey Livingston verheiratet. Nun dürfte das Glück der Journalistin noch größer geworden sein: Sie ist jetzt Mutter von Zwillingen geworden!

Gegenüber People bestätigte die Moderatorin nun, dass sie sowohl Mama eines Jungen als auch eines Mädchens geworden sei. Außerdem offenbarte sie auch gleich die Namen der Sprösslinge: Ruby und William soll der Nachwuchs heißen. Zudem scheinen beide Kinder genau gleich groß zu sein, wie sie dem Blatt ebenfalls verriet: "Beide Babys sind lang, wie ihre Eltern – 48 Zentimeter."

Das Mädchen habe zuerst das Licht der Welt erblickt und sei ein sehr ruhiges Baby. William hingegen sei "mit weit aufgerissenen Augen in die Welt gekommen – bereit ein Chaos zu verursachen", scherzte der US-amerikanische TV-Star. Für sie und ihren Mann Jeffrey sind es die Kinder Nummer zwei und drei – im November 2017 wurde bereits Töchterchen Isabel geboren.

Getty Images Abby Huntsman, TV-Moderatorin

Getty Images Abby Huntsman, TV-Moderatorin

Instagram / huntsmanabby Jeffrey Bruce Livingston mit seiner Tochter Isabel

