Betty Taube (24) hat sich noch einmal getraut! Bereits vor zwei Jahren hatten sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster Koray Günter (24) standesamtlich das Jawort gegeben. Nun haben sie ihr Ehegelübde erneuert. Promiflash hatte sie kurz zuvor bereits verraten, dass es eine freie Trauung werde – ganz romantisch, wie man es aus Filmen kenne. Wie romantisch die Hochzeit tatsächlich war, konnten die Fans via Social Media mitverfolgen. Denn Betty ließ ihre Follower live an der Zeremonie teilhaben!

Eine Freundin der Influencerin streamte den Beginn der Trauung am Samstagnachmittag live in ihrer Instagram-Story. Betty kam in einer Kutsche zu dem Schloss angefahren. In einem pompösen Kleid mit einer langen Schleppe schritt sie auf ihren Mann zu – in ihren Händen hielt sie einen weißen Blumenstrauß. Fotos und Videos des Jaworts wurden bisher nicht veröffentlicht. In den letzten Clips erhielt das Brautpaar zahlreiche Gratulationen und Glückwünsche von seinen Gästen. Aktuell wird noch immer auf dem historischen Anwesen in Herrenhausen gefeiert.

Dabei hatte der Tag für die Braut unschön angefangen. Die 24-Jährige hat offenbar aktuell mit einer Erkältung zu kämpfen. In ihrer Instagram-Story zeigte die Beauty einen Tisch voll mit Medikamenten. Die Vorfreude auf den Tag ließ sie sich davon aber nicht verderben: "Leute, heute ist es so weit und guckt euch das traumhafte Wetter an. Danke lieber Wettergott", freute Betty sich.

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model

Instagram / bettytaube Koray Günter und Betty Taube mit Freunden

Getty Images Betty Taube-Günter und ihr Mann Koray bei der McDonald's Charity-Gala 2016

