Ihr Mann ist noch immer in großer Trauer! Vor einem Jahr hatte sich Designerin Kate Spade (✝55) das Leben genommen. Die Mutter einer 14-jährigen Tochter hatte sogar einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem sie angedeutet haben soll, dass ihr Ehemann Andy Spade (56) die Gründe für ihren Suizid kenne. Kurz darauf kam heraus, dass Andy offenbar die Scheidung wollte. Wie wichtig Kate trotz ihrer Probleme für ihren Mann war und noch immer ist, wurde jetzt in seinem neuen Posting deutlich: Der Unternehmer widmete Kate an ihrem ersten Todestag rührende Zeilen!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der US-Amerikaner ein Foto eines kleinen Tannenbaums mit einer bunten Lichterkette. Den hätten er und die gemeinsame Tochter Frances Beatrix für Kate vor ihrem neuen Haus gepflanzt, erklärte er – eine Widmung an die Mode-Schöpferin, die an Heiligabend geboren wurde. In dem langen Beitrag ließ der 56-Jährige seinen Emotionen freien Lauf: "Ich möchte dir für all die wunderbaren Geschenke danken, die du mir im Laufe der Jahre gemacht hast. Für deine grenzenlose Großzügigkeit, unerschütterliche Ehrlichkeit und Freundlichkeit zu allen Lebewesen," erinnerte er sich an seine Frau zurück.

In dem Posting bezeichnete Andy Kate als Superwoman und betonte, dass er nicht beschreiben könne, wie dankbar er für alles sei. "Möge dein heller, bunter Geist jeden Tag auf uns herabstrahlen. Der Himmel hat das Glück, dich zu haben, aber sei dir bewusst, dass du von uns hier auf Erden wirklich vermisst wirst", beendete er seine Zeilen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kate Spade, Modedesignerin

Instagram / andyspade Andy Spades gepflanzter Baum für Kate

Getty Images Kate Spade im November 2007



