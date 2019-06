Für diese Aktion wird Bikini-Model Hannah Polites gerade von allen Seiten gefeiert! In den vergangenen Monaten teilte die Beauty fleißig Eindrücke ihrer zweiten Schwangerschaft mit ihren 1,3 Millionen Instagram-Abonnenten. Dabei setzte sie ihren hübschen Babybauch stets perfekt in Szene und verzauberte so ihre Fans. Für dieses Foto bekam die Zweifachmama jetzt besonders viel Zuspruch: Hannah veröffentlichte einen ehrlichen Schnappschuss, der zeigt, wie ihr After-Baby-Body 24 Stunden nach der Geburt aussah!

Die Collage, die die stolze Mama kürzlich auf ihrem Instagram-Kanal postete, ging durch etliche Medien. Auf dem linken Bild präsentiert sie ihren nackten Körper sowie ihren XXL-Babybauch in der 38. Schwangerschaftswoche. Das rechte Nacktfoto hingegen entstand genau einen Tag, nachdem Hannah ihren Sohn zur Welt gebracht hatte – nach wie vor sind deutliche Rundungen zu sehen. Schließlich kann es nach der Geburt einige Woche dauern, bis der Bauch der Mutter sich wieder zurückzieht.

Unter ihrem Beitrag verfasste Hannah offene Worte zu dem Thema: "Ich möchte euch alles so real wie möglich zeigen und zeige euch meinen Körper nach der Geburt genau so, wie er ist", schrieb die Blondine und stellte dann klar: "Ich werde mich jetzt nicht damit stressen, dass mein Bauch wieder flach wird, und werde mich einfach auf meine Familie und auf mein Baby konzentrieren." Was sagt ihr zu ihrem Posting? Stimmt ab!

Instagram / hannahpolites Model Hannah Polites, April 2019

Instagram / hannahpolites Model Hannah Polites

Instagram / hannahpolites Model und Social-Media-Star Hannah Polites

