Was für eine heiße Mutti! Seit Anfang November steht das Leben von Kate Upton (26) Kopf: Das Model und ihr Liebster Justin Verlander (36) durften ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Genevieve, auf der Welt begrüßen. Seither genießt Kate ihre Mutterrolle in vollen Zügen – doch sie legt auch Wert darauf, ihre überflüssigen Baby-Pfündchen wieder loszuwerden: Jetzt – sieben Monate nach der Geburt – präsentierte sie stolz und in voller Pracht ihren After-Baby-Body im sexy Badeanzug!

Auf Instagram teilte die Blondine ein Foto, das bei dem einen oder anderen Fan wohl Schnappatmung auslösen dürfte. Vor einer malerischen Meer-Kulisse posiert Kate in schwarzem Bade-Einteiler und rosafarbenem Kimono auf einem Balkon und beweist damit: Ihr Body ist in Topform! Dazu schrieb die 26-Jährige: "Es heizt sich endlich auf!" Ob sie damit das sonnige Wetter oder ihre Figur meinte, konkretisiert sie in dem Kommentar nicht weiter.

Zum Thema After-Baby-Body hatte sich die Schauspielerin zuletzt im Dezember via Instagram geäußert. Dabei verriet sie, dass es ihr alles andere als leicht falle, ihre alte Figur wieder zu bekommen. "Ich habe wirklich noch einen langen Weg vor mir, wenn ich all meine Schwangerschaftskilos loswerden will. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das 2019 schaffen werde", gab sie sich damals optimistisch. Ihrem aktuellen Posting nach zu urteilen, dürfte Kate das nun gelungen sein.

Jon Kopaloff/Getty Images Justin Verlander und Kate Upton

Instagram / kateupton Kate Upton und ihre Tochter Genevieve

Instagram / kateupton Kate Upton, Model

