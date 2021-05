Was für ein Babybauch! Bikini-Model Hannah Polites lässt ihre Follower seit Jahren an ihrem bunten Leben teilhaben. Die zweifache Mama teilt viele private Einblicke aus dem Alltag mit Tochter Evaliah, Söhnchen Arlo und ihrem Mann Garth. Nach ihrer letzten Schwangerschaft wurde sie regelrecht zum Netzhit, als sie ein Foto ihres Bauches nur einen Tag nach der Geburt im Internet zeigte. Nun ist die gelernte Hebamme erneut schwanger – und flasht ihre Fans mit einem Foto von ihrer extrem großen Babykugel!

Zusammen mit ihrem Mann erwartet Hannah gerade ihr drittes Kind. Und wie auch schon während ihrer letzten Schwangerschaft teilt sie viele private Einblicke mit ihren 1,2 Millionen Followern auf Instagram. So auch ein neues Foto aus der 40. Schwangerschaftswoche! "Ich kann nicht glauben, dass ich mich endlich einem Geburtstermin nähere", schreibt die Influencerin dazu.

Auch ihre Fans sind überrascht, wie groß ihre Babykugel ist: "Wow dein Bauch sieht so schön aus, aber auch irgendwie lustig. Ich habe noch nie eine so dünne Frau mit einem so großen Bauch gesehen. Du siehst wundervoll aus", schreibt eine Userin unter dem Foto. "Haha, ich glaube, ich war sogar noch runder mit meinem Sohn Arlo", kommentiert die werdende Mutter mit ein paar Lachsmileys zurück.

Instagram / hannahpolites Bikini-Model Hannah Polites, 2021

Instagram / hannahpolites Influencerin Hannah Polites mit ihrem Mann und ihren Kindern, 2021

Instagram / hannahpolites Hannah Polites, Model

