Ein Babybauch ist hier nicht zu erahnen! Vor wenigen Wochen überraschte Netz-Berühmtheit Hannah Polites ihre Fans mit einem ganz besonderen Vergleich: Sie verblüffte mit einem "Baby drin vs. Baby draußen"-Schnappschuss ihre Community. Nun flasht das Bikini-Model erneut mit einer coolen Aufnahme. Auf einem aktuellen Throwback-Bild präsentiert sich die Beauty während ihrer damaligen Schwangerschaft – doch von Hannahs Schwanger-Rundungen ist darauf absolut nichts zu sehen!

Via Instagram veröffentlicht die Beauty ein Nostalgie-Foto von sich am Strand, auf dem sie von hinten in einem knappen Bikini zu betrachten ist. "Hier war ich tatsächlich schon mit Evaliah schwanger", betitelt sie den Post. Doch bei dieser Momentaufnahme müssen ihre Supporter wirklich zweimal hinschauen, denn Hannahs Babybauch ist da noch lange nicht zu erahnen – ihre Taille ist superschlank. "Du siehst einfach nur fantastisch aus", kommentiert unter anderem ein User.

Hannah hat bereits öfters mit ihren Netz-Beiträgen und Fotos für Aufsehen gesorgt. Im Sommer 2019 hatte die Australierin mit ihrem äußerst intimen Geburtsvideo im Internet Schlagzeilen gemacht. In diesem Clip zeigt die Blondine nämlich, wie sie ihren Sohn Arlo auf die Welt bringt.

Anzeige

Instagram / hannahpolites Social-Media-Bekanntheit Hannah Polites

Anzeige

Instagram / hannahpolites Hannah Polites, Model

Anzeige

Instagram / hannahpolites Hannah Polites, Influencerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de