Was für ein Body-Update! Im vergangenen Sommer hatten Hannah Polites und ihr Mann Garth allen Grund zur Freude: Das Model brachte nach Töchterchen Evaliah Baby Nummer zwei zur Welt. Im Netz ließ der Internet-Star seine Community zuvor über die gesamte Kugelzeit hinweg an seinem Leben teilhaben und versorgt die Fans auch nach der Schwangerschaft weiter mit süßen Baby-News. Knapp ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes, überrascht Hannah nun mit einem krassen Bauch-Vergleich – von der XXL-Kugel ist mittlerweile nichts mehr zu sehen.

"Im neunten Monat drin vs. neun Monate draußen", schreibt die Blondine auf ihrem Instagram-Account zu einer verblüffenden Foto-Collage. Während auf Aufnahme Nummer eins noch eine riesige Wölbung in ihrer Körpermitte zu sehen ist, strahlt Hannah auf dem zweiten Pic total erschlankt in die Kamera. Lediglich ihr Söhnchen, das sie stolz im Arm hält, beweist, dass die Beauty noch vor rund einem Jahr ein kleines Lebewesen in sich trug. "Das Leben ist hektisch, aber voller Liebe und ich könnte mir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen", schwärmt sie in ihrem Post.

Mit Vorher-Nachher-Aufnahmen ihres Babybauchs sorgt die Influencerin allerdings nicht zum ersten Mal für Schlagzeilen. Nur einen Tag nach der Entbindung gab sie 2019 einen ehrlichen Einblick ins Mama-Leben. Völlig hüllenlos präsentierte sie auf ihrem Social-Media-Kanal ihren After-Baby-Body genau 24 Stunden nach der Geburt.

Hannah Polites und ihre Familie im Dezember 2019

Model Hannah Polites mit ihrem Baby

Bikini-Model Hannah Polites



