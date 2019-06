Ist so viel Aufmerksamkeit wirklich gesund für Jack Vidgen? Der Australier hat seine Jugend weitgehend im Rampenlicht verbracht. Er gewann mit nur 14 Jahren die fünfte "Australia's Got Talent"-Staffel. Zwei Jahre später zog der Sänger allein nach Los Angeles, um auch dort den Durchbruch zu schaffen. Druck und Einsamkeit wurden jedoch zu viel. Jack hörte auf zu singen. Nun feiert der 22-Jährige ein Comeback, aber die Vergangenheit wird er nicht los.

Jack hat sich erst kürzlich mit einem Auftritt in der australischen Castingshow, die er einst gewann, in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. Ein Insider aus seinem Umfeld meldete sich jetzt allerdings warnend in der Zeitschrift Woman's Day zu Wort. Demnach habe der Musiker immer noch Schwierigkeiten, zwischen echten Freunden und Schmarotzern zu unterscheiden. "Plötzlich wollen sie mit ihm abhängen", erklärte der Informant. Das seien aber genau die Leute, die Jack bei seinem Kampf gegen seinen Hirntumor 2014 im Stich gelassen hätten.

Angeblich verfalle der Popstar nun auch erneut in ungesunde Verhaltensmuster. Dazu gehöre laut der Quelle die Obsession mit seinem Aussehen. Tatsächlich hat Jack in Folge kosmetischer Eingriffe nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem 14-jährigen Wunderkind von einst.

Getty Images Jack Vidgen im Jahr 2014

Anzeige

Facebook / jackvidgen Jack Vidgen im Krankenhaus, 2014

Anzeige

Instagram / jack.vidgen Jack Vidgen, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de