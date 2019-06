In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in den USA die alljährlichen MTV Movie Awards verliehen, die Montagnacht dann im US-amerikanischen TV ausgestrahlt werden. Bei der Verleihung ließen sich in diesem Jahr die Stars aus der Film- und Entertainmentbranche wieder nicht lumpen: Mit ganz viel Glitzer und Schimmer schritten die Promis über den roten Teppich. Promiflash zeigt euch die coolsten Looks von Jada Pinkett Smith (47), Mischa Barton (33) und Co.!

Die Ehefrau von Will Smith (50) überraschte alle anwesenden Fotografen mit einem Hammer-Auftritt. In einem silberfarbenen Hosenanzug und schwarzen Pumps setzte die Schauspielerin ihren Traum-Body in Szene und war auch ohne ihren Ehemann der Hingucker des Abends. Stars wie die ehemalige O.C. California-Darstellerin Mischa, Melissa McCarthy (48) oder Tiffany Haddish (39) überzeugten bei der Award-Show ebenfalls mit viel Glitzer und Glamour.

Die "To All the Boys I've Loved Before"-Schönheit Lana Condor (22) stach an diesem Abend mit ihrer etwas anderen Outfit-Wahl dann doch aus der Masse hervor. Statt auf viel Bling-Bling setzte die 22-Jährige eher auf Farbe. In einem ziemlich bunten und äußerst knappen Dress mit Puffärmeln flanierte die Beauty über den Red Carpet und sorgte ordentlich für Blitzlichtgewitter.

Getty Images Jada Pinkett Smith bei den MTV Movie Awards 2019

Getty Images Lana Condor bei den MTV Movie Awards 2019

Getty Images Tiffany Haddish bei den MTV Movie Awards 2019

Getty Images Mischa Barton bei den MTV Movie Awards 2019

Getty Images Melissa McCarthy bei den MTV Movie Awards 2019

Getty Images Lindsey Vonn bei den MTV Movie Awards, Juni 2019



