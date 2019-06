Das Who is who der Fashion-Szene hat sich am vergangenen Montagabend die Klinke in die Hand gegeben. Bei den diesjährigen Council of Fashion Designers of America Awards, kurz CFDA, wurden namhafte Designer für ihre Mode geehrt. Doch das eigentliche Spektakel fand kurz vor der Veranstaltung auf dem roten Teppich statt: Stars wie Lily Aldridge (33), Bella Hadid (22) oder Diane Kruger (42) legten Hammerauftritte in ihren Outfits hin. Promiflash zeigt euch die schönsten Looks der CFDA Awards!

Lily Aldridge

Das Model stach an diesem Abend definitiv mit seiner Robe hervor. Lily trug ein bodenlanges Dress in Rot. Ihrem Look verpasste die 33-Jährige den gewissen Glamour-Faktor mit einem kleinen Cape über den Schultern. Dazu rundete sie ihr Outfit mit opulenten Ohrringen ab und setzte auf roten Lippenstift.

Bella Hadid

Bei diesem Ausschnitt kann man einfach nicht weggucken: Bella setzte ihre Kurven auf dem Red Carpet in einem schwarzen Kleid gekonnt in Szene. Absoluter Blickfang: das ziemlich ausladende Dekolleté der Laufstegschönheit. Ihren Look machte die 22-Jährige mit einem lockigen Pferdeschwanz komplett.

Lili Reinhart

Auch Lili Reinhart (22) war bei dieser Veranstaltung ein absoluter Blickfang. Die Riverdale-Darstellerin setzte auf ein schlichtes, weißes Blazerkleid, verzichtete dabei jedoch nicht auf einen Eyecatcher – ihren hervorblitzenden BH. Ob ihr Partner Cole Sprouse (26) es wohl bereut hat, an diesem Abend nicht dabei gewesen zu sein?

Diane Kruger

Für einen echten Wow-Moment sorgte auch Diane Kruger. Die Neu-Mami verzauberte alle anwesenden Fotografen in ihrem roten, schulterfreien Dress. Mit nudefarbenen Accessoires und einem strengen Dutt komplettierte die Lebensgefährtin von Norman Reedus (50) ihr Gala-Outfit.

Olivia Palermo

Sie strahlte mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette: Olivia Palermo (33) überzeugte bei den CFDA Awards in einer silberfarbenen Glamour-Robe. Die Ehefrau von Johannes Huebl glänzte nicht nur wegen ihres Dresses – auch ihr ausdrucksstarkes Augen-Make-up sorgte für den richtigen Wow-Faktor.

Winnie Harlow

War sie DER Hingucker des Abends? Winnie Harlow (24) überraschte bei der Awardshow mit einem ziemlich extravaganten Outfit. Ihr kurzes, lilafarbenes Kleidchen fiel vor allem mit einer äußerst ausufernden Federboa auf – die Winnie in Modelmanier natürlich auch gekonnt in Szene setzte.

Martha Hunt

Victoria's Secret-Model Martha Hunt (30) überzeugte bei der Veranstaltung als Golden-Girl. In ihrer ziemlich ausladenden Robe flanierte die 30-Jährige über den Red Carpet und zog eine lange Schleppe hinter sich her. Toller Blickfang: Marthas ziemlich hoher Beinschlitz und der Hammer-Ausschnitt.

Gigi Hadid

Gigi Hadids (24) Outfit für die Council of Fashion Designers of America Awards könnte die Geschmäcker spalten. Die große Schwester von Bella entschied sich für eine hellblaue Kombination aus Oversize-Blazer, plissiertem Rock und Hose. Passend zum Look trug die 24-Jährige eine abstrakte Tasche aus glänzendem Stoff.

