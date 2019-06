Große Trauer in der Filmwelt! Rolf von Sydow gehörte zu den erfolgreichsten Regisseuren in Deutschland. Auch als Drehbuchautor und Filmproduzent war er jahrelang tätig und prägte die deutsche Filmgeschichte. Er steckte hinter allseits bekannten Produktionen wie dem Tatort, "Rosamunde Pilcher" oder "Männer sind was Wunderbares". Doch jetzt wurden traurige Nachrichten bekannt: Rolf von Sydow starb am Sonntag im Alter von 94 Jahren.

Am Dienstag hätte der Erfolgsmann seinen 95. Geburtstag feiern sollen – doch das durfte er nun nicht mehr erleben. "Er ist friedlich zu Hause eingeschlafen", offenbarte seine Frau Susanne gegenüber Bild. Die Eheleute waren 36 Jahre verheiratet und lebten bis zu seinem Tod zusammen in Berlin.

Der Verstorbene gehörte zum brandenburgischen Adelsgeschlecht Sydow und erlebte die Schrecken des Zweiten Weltkrieges, die er in seinem Buch "Angst zu atmen" verarbeitete. Nach dem Krieg wurde er als Schauspieler und Regieassistent tätig, bevor er nach Berlin ging und dort seine Karriere als Regisseur startete.

RUDNIK,CHRISTIAN Regisseur Rolf von Sydow

AUGUSTIN,CHRISTIAN Rolf von Sydow, Regisseur und Autor

SCHULTES,KLAUS Regisseur Rolf von Sydow mit Schauspieler Jimmy Hartwig



