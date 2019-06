Malin Nunez ist überglücklich – dank ihrer kleineren Oberweite! Die Influencerin versorgt ihre Fans regelmäßig mit Bildern und Videos aus ihrem Alltag als Mama, Einblicken in ihre strenge Fitness-Routine samt Aufnahmen ihrer ach so gesunden Mahlzeiten. Zwischen all diesem perfekt inszenierten Content hat die Schwedin zuletzt wiederholt ein ernstes Thema angesprochen: Die zweifache Mutter ließ sich im Januar ihre Brustimplantate entfernen – nun fühle sie sich endlich wieder wohl in ihrer Haut!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Blondine knapp fünf Monate nach der Operation eine Collage aus einem XL-Brust-Bild und einem Schnappschuss nach der Implantat-Entnahme. Zu den Motiven schrieb Malin: "Das ist mein Vorher-Nachher und ich bin so stolz auf meinen Körper. Mein Körper hat es geschafft, zwei wunderbare Jungen zu kreieren, wen kümmert also ein wenig Extra-Haut? Wen kümmert es, dass meine Brüste aussehen wie zwei tote Frikadellen?" Sie habe sich vor der OP vor dem Anblick gefürchtet, wie ihre Brust ohne die Implantate aussehen würde – die Angst habe sich aber als unbegründet herausgestellt: "Ich fühle mich endlich wieder wie das echte ICH!"

Malin hatte sich bereits anderthalb Jahre vor dem Eingriff Sorgen gemacht – schließlich kommt es immer wieder vor, dass Frauen wegen ihrer Silikonkissen unter starken gesundheitlichen Problemen leiden. "Um mein Kissen hat sich dann Flüssigkeit gesammelt, es entstand eine Entzündung. Mein Arzt dachte, eines der Implantate sei vielleicht kaputt gegangen!", klagte Malin im Winter. Nur eine Woche später habe sie sich von den Fremdkörpern verabschiedet.

Instagram / malinbjork Malin Nunez, schwedische Influencerin

Instagram / malinbjork Malin Nunez vor und nach der Entfernung ihrer Implantate

Instagram / malinbjork Malin Nunez nach der Entfernung ihrer Brustimplantate

