Sofia Tsakiridou (26), besser bekannt als Bloggerin Matiamubysofia, ist seit Jahren erfolgreich im Netz unterwegs. Auf ihrem Instagram-Kanal zählt sie über eine halbe Million Follower, die sie fast täglich an ihrem Alltag teilhaben lässt. Oftmals reißt die Brünette dabei auch schwierige Themen an wie das Absetzen der Antibabypille. In einem Interview erzählt Sofia jetzt offen von den Nebenwirkungen nach diesem Schritt.

Im Gespräch mit Gala erklärt die Influencerin, wie sich ihr Körper ohne die Hormone der Pille verändert habe: "Durch das Absetzen der Antibabypille habe ich Wassereinlagerungen verloren und dadurch abgenommen." Am stärksten habe sich allerdings ihre Haut gewandelt. "Dafür hatte ich echt schlimme Akne, die fast zwei Jahre anhielt und mich sehr belastet hat", gibt die 26-Jährige zu.

Trotz dieser Beschwerden habe Sofia nie daran gedacht, das Verhütungsmittel wieder zu schlucken: "Weil es ein noch größeres Hormon-Chaos im Körper verursacht hätte." All die positiven Aspekte nach dem Absetzen hätten sie nur noch bestärkt. "Allgemein hatte ich nie so ein gutes Körpergefühl wie heute", meint der Netz-Star.

Instagram / matiamubysofia Sofia Tsakiridou, Netz-Star

Getty Images Sofia Tsakiridou im Juli 2017

Instagram / matiamubysofia Sofia Tsakiridou, Influencerin

