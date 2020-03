Was für eine schöne Liebes-Neuigkeit von Sofia Tsakiridou (26)! Die Brünette zählt zu den erfolgreichsten deutschen Netz-Bloggerinnen. Ob als Gast bei Germany's next Topmodel, Testemonial für About You oder in diversen TV-Werbungen – Sofia hat es beruflich geschafft! Auch privat schwebt das Model schon seit Jahren auf Wolke sieben mit ihrem Freund Jérôme Palaz. Auf Instagram zeigt das Paar ab und zu durch süße Schnappschüsse, wie glücklich sie doch sind. Und das neuste Bild der Turteltauben wird die Fans zum Strahlen bringen – Sofia und Jérôme sind verlobt!

Auf Instagram teilte die Beauty ein zuckersüßes Bild mit ihrem Schatz, auf dem sie ihm vor traumhafter Urlaubskulisse einen dicken Knutscher verpasst. Dabei hält sie ein funkelndes Schmuckstück in die Kamera: ihren goldenen Verlobungsring! "Ich habe 'Ja' gesagt. Vor zwei Wochen hat diese wundervolle Seele um meine Hand angehalten und ich weiß, dass es kitschig klingt, aber das war der magischste Moment in meinem Leben. Ich werde dich für immer lieben", schwärmte Sofia vom Antrag. Ihr Liebster verrät auf seinem Profil auch, wo und in welchem Kontext er vor seiner Partnerin auf die Knie gegangen ist: "Ich habe den Schritt im Dschungel in Costa Rica gewagt. [...] Ich kann es nicht erwarten, weitere Abenteuer mit dir zu erleben", teilte der Hottie mit.

Zahlreiche Promi-Freunde des Paares gratulieren den Verliebten auch prompt unter ihren Social-Media-Posts. "Oh Gott, ich freue mich ja so wahnsinnig für euch", schrieb Sofias BFF Farina Opoku. Auch Model-Freundin Claire Cliteur ist aus dem Häuschen: "Ja, ja, ja! Ich bin so glücklich. Ihr beide!" Unter die Gratulanten reihten sich auch Frauke Ludowig (56) oder Anastasia Masalis ein.

Anzeige

Getty Images Sofia Tsakiridou, Bloggerin

Anzeige

Instagram / matiamubysofia Sofia Tsakiridou mit ihrem Verlobten Jérôme

Anzeige

Instagram / matiamubysofia Bloggerin Matiamubysofia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de