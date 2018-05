Sofia Tsakiridou (24) hatte den richtigen Riecher! Die schöne Beauty- und Lifestylebloggerin, die auch unter dem Alias "Matiamubysofia" bekannt ist, war Gastjurorin bei der vergangenen Staffel von Germany's next Topmodel. Dort konnte der Webstar Heidi Klums (44) "Meedchen" persönlich kennenlernen und sich ein Bild von ihren Model-Qualitäten machen: Wie sie Promiflash bei einem Interview verriet, war die Gewinnerin Toni (18) damals auch ihre Favoritin!

Bei dem ROSSMANN "Schön für mich" Blogger-Event berichtete die 24-Jährige, warum sie mit Heidis finaler Entscheidung so zufrieden war: "Toni hat eine ganz coole Attitude und ist superentspannt und witzig. Außerdem arbeitet sie richtig professionell." Die Hamburgerin ist scheinbar ein Fan! Sie habe die guten Vibes der GNTM-Siegerin sehr genossen und ihre Aura sei perfekt zum Modeln.

Ob die Beauty der Stuttgarterin zum "Topmodel"-Titel verholfen hat? In der Episode, in der sie zu Gast in der Jury saß, hatte sie ihre Favoritin nämlich kräftig unterstützt: "Ich hatte sie auch für den Job, den es in der Folge gab, gepusht!" Die ABOUT-YOU-Award-Gewinnerin wäre auch in der nächsten GNTM-Staffel gerne wieder dabei, wie sie Promiflash berichtete. Vielleicht wird sie ja wieder auf die Richtige setzen!

Florian Ebener/Getty Images Toni Dreher-Adenuga während des GNTM-Finales 2018

instagram / matiamubysofia Sofia Tsakiridou, Influencerin

P.Hoffmann/WENN Sofia Tsakiridou bei den ABOUT YOU Awards 2018

