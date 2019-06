Erst im Februar dieses Jahres schockierte "EastEnders"-Star Dean Gaffney (41) mit der Nachricht über seinen schweren Autounfall. Der Schauspieler entkam bei dem Unglück nur ganz knapp dem Tod. Wie durch ein Wunder wurde er nur leicht verletzt – und auch sein Wagen trug nur eine kleine Beule davon. Jetzt wurde bekannt: Nur wenige Monate nachdem Dean dem Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen ist, crashte sein Auto mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Unweit der BBC1 Studios krachte der Robbie Jackson-Darsteller mit dem Wagen eines Teenagers zusammen. "Ich hörte einen lauten Knall, bin nach draußen gekommen und habe Dean Gaffney am Straßenrand gesehen", berichtete ein Anwohner gegenüber The Sun. Der TV-Star und der Fahrer des anderen Wagens seien ausgestiegen, um den Schaden zu begutachten, beide sind offenbar unverletzt geblieben. Ein Sprecher des 41-Jährigen bestätigte kurz darauf, dass Dean in einen kleinen Unfall verwickelt gewesen ist.

Auch dieses Mal scheint der Serien-Darsteller noch einmal glimpflich davongekommen zu sein und es blieb bei einem reinen Blechschaden. Während er bei dem Vorfall im Februar in seinem 33.000 Britische Pfund (circa 37.000 Euro) teuren Mercedes unterwegs war, fuhr er dieses Mal einen weißen Skoda.

