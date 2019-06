Ein The Voice of Germany-Baby ist auf dem Weg! 2016 gehörte Vera Tavares zu den Top-Stimmen der Castingshow! Alleine ihre Soul-Interpretation von Britney Spears (37)' Klassiker "Oops... I did it again" hatte unter den damaligen Couches einen regelrechten Wettstreit ausgelöst. Spätestens seit ihren Auftritten auf der TV-Bühne war die Karriere der Sängerin, die bereits mit zarten zwölf Jahren am Mikro stand, nicht mehr zu stoppen. Nun hat dieTeilnehmerin der sechsten Staffel aber einen ganz anderen Grund zur Freude: Vera erwartet ihr allererstes Baby!

Die frohe Botschaft teilte die Künstlerin ihren Fans in einem Facebook-Post mit: "Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: Die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen der Kinder", zitierte die Fernsehbekanntheit den italienischen Dichter Dante Alighieri und fügte noch den eindeutigen Hashtag #Schwangerschaftsverkündung hinzu! Und tatsächlich: Auf dem angefügten Foto lässt sich bereits eine kleine Wölbung erkennen! Wie weit die werdende Mutter bereits ist, ließ Vera allerdings offen.

Mit einem weiteren Hashtag verriet die Bald-Mama aber ein weiteres, süßes Detail über ihren heranwachsenden Spross: #babyboy – Vera bekommt einen kleinen Sohn! Auf ihren Social Media-Kanälen hagelt es bereits zahlreiche Gratulationen und bald dürfte sicherlich auch ein Glückwunsch von Elena Carrière (23) darunter sein, denn: Vera ist seit Jahren mit dem Model befreundet und wurde selbst bei "The Voice of Germany" von ihr unterstützt!

Facebook / Vera Tavares Vera Tavares, "The Voice"-Star

Instagram / veratavares.official Vera Tavares, Musikerin

Instagram/Elena Carriere Model Elena Carrière

