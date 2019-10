Große Freude bei der ehemaligen The Voice of Germany-Kandidatin Vera Tavares: Die lebhafte Charlottenburgerin ist gerade zum ersten Mal Mutter geworden. Vera nahm an der sechsten Staffel des beliebten Casting-Formates teil und entschied sich nach einem Dreier-Buzzer für das Team von Yvonne Catterfeld (39). Zum Sieg reichte es zwar nicht, aber die Sängerin landete nun privat den Hauptgewinn – mit ihren Fans teilte sie stolz das erste Foto ihres Neugeborenen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Vera einen süßen Schnappschuss, der sie dabei zeigt, wie sie ihr Baby stillt. "Wenn du mich jetzt fragst, was Liebe bedeutet, werde ich die richtige Antwort haben, wir haben ein Baby", kommentierte die Sängerin den Mama-Beitrag. In den Hashtags des Postings verwendete sie unter anderem "#babyboy", wie sie es auch schon bei der Verkündung des besonderen Umstandes getan hat. Sie ist jetzt also Mutter eines Sohnemanns.

Bei "The Voice of Germany" begeisterte Vera mit ihrer sehr individuellen Art, Songs zu interpretieren. So präsentierte sie Pop-Songs von Britney Spears (37), Michael Jackson (✝50) oder Beyoncé (38) von einer jazzigeren Seite.

Facebook / Vera Tavares Sängerin Vera Tavares





