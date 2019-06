Lange war es ruhig um Menowin Fröhlich (31). Der ehemalige DSDS-Teilnehmer hat seit ein paar Jahren keine Musik mehr veröffentlicht. Sein Augenmerk lag in der Vergangenheit offenbar ganz woanders: 2018 wurde der Sänger zum zweiten Mal Papa und sprach danach auch von Hochzeitsplänen mit seiner Partnerin Senay Ak. Doch nach seiner Familienauszeit will sich der Künstler nun wohl wieder der Arbeit widmen: Menowin bringt eine neue Single auf den Markt!

"Endlich ist es so weit: Ich darf euch den neuen Namen meines Songs verkünden: 'Meine No. 1'", eröffnete die TV-Bekanntheit am Freitag auf Instagram. Im Juli soll der Release sein – wann genau, gab der Familienvater allerdings noch nicht bekannt. Erst im vergangenen Oktober hatte der 31-Jährige öffentlich gemacht, dass er einen Plattenvertrag unterschrieben hat.

Menowin will jedoch nicht nur musikalisch durchstarten: Zusammen mit seiner Frau zieht er Ende Juli in Das Sommerhaus der Stars ein. Damit werden die Turteltauben neben acht anderen Promi-Paaren um die Siegerprämie von satten 50.000 Euro kämpfen.

Nitzsche, Christian Menowin Fröhlich in Berlin

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich, Sänger

Thomas Burg Senay Ak und Menowin Fröhlich

