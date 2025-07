Lustig: Hugh Grant schlummert in der royalen Wimbledon-Loge

Hugh Grant (64) hat bei den diesjährigen Wimbledon Championships für einen unerwarteten Lacher gesorgt – das zeigt eine Aufnahme, die TMZ vorliegt. Während des Viertelfinalspiels zwischen Novak Djokovic (38) und Flavio Cobolli am 9. Juli wurde der Schauspieler von Kameras dabei eingefangen, wie er in der prestigeträchtigen Royal Box ein Nickerchen einlegte. Die Plätze direkt hinter Königin Camilla (77) zogen zunächst große Aufmerksamkeit auf sich, doch es war Hughs Moment der Müdigkeit, der viral ging. Trotz aufregender Szenen auf dem Platz, darunter ein spannender Tiebreak, war der "Notting Hill"-Star offenbar nicht in der Lage, den Schlaf zu unterdrücken. Neben ihm saß seine Frau Anna Eberstein (42), die hingegen den Tennis-Moment sichtlich genoss.

In den sozialen Medien löste die Szene gemischte Reaktionen aus. Während einige Fans seine Müdigkeit als respektlos bezeichneten und darauf verwiesen, wie begehrt ein Platz in der Royal Box sei, reagierten andere mit Humor. "Hugh Grant macht gerade eines der teuersten Nickerchen der Menschheitsgeschichte", witzelte ein X-Nutzer, während ein anderer kommentierte: "Wakey wakey, Hugh!" Die Veranstalter selbst schienen den Moment ebenfalls mit einem Augenzwinkern zu sehen. Der offizielle BBC-Sport-Account scherzte: "Es ist Hugh Grant alles etwas zu viel geworden." Trotz der schläfrigen Episode wurde der 64-Jährige später wieder lachend und plaudernd mit Queen Camilla sowie anderen prominenten Gästen gesichtet.

Die Teilnahme an Wimbledon ist für Prominente wie Hugh nichts Neues, doch der Schauspieler bleibt mit seinem charmanten Auftritt – und seinem Schläfchen – ein Publikumsliebling. Mit Anna ist er seit 2018 verheiratet. Die beiden pflegen eine Beziehung, die auch in der Öffentlichkeit meist als fröhlich und unbeschwert wahrgenommen wird. In einem Vogue-Interview gab der fünffache Vater zuletzt einen witzigen Einblick in sein Familienleben: Er habe zweimal für seine Kids gekocht und dabei das Hähnchen nicht richtig durchgegart. "Es war dunkel, und ich konnte das Thermometer nicht richtig ablesen. Jetzt betteln meine Kinder, dass ich nie wieder koche", scherzte Hugh.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant und Anna Elisabet Eberstein bei den Wimbledon Championships, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant und Königin Camilla bei den Wimbledon Championships 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler