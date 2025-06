"Jesus ordnet": Menowin Fröhlich hat sich taufen lassen

Menowin Fröhlich (37) hat sich offenbar für einen neuen, spirituellen Weg entschieden. In einer Instagram-Story zeigt sich der ehemalige DSDS-Kandidat mit einer Taufurkunde und einem starren Blick. Unter dem Bild prangen die Worte: "Jesus ordnet." Der Musiker, der in letzter Zeit vor allem wegen seiner Trennung von Şenay Fröhlich in den Schlagzeilen war, scheint mit diesem Schritt ein tiefes persönliches Statement abgegeben zu haben. Wann und wo die Zeremonie stattfand, hat Menowin allerdings nicht verraten.

Ob diese Entscheidung in direktem Zusammenhang mit seinem neuen Lebensabschnitt steht, bleibt unklar. Die Trennung von Şenay könnte jedoch den Anstoß für eine neue Orientierung in seinem Leben gegeben haben. Erst kürzlich begeisterte der Sänger seine Fans mit einer verblüffenden Transformation. Im Netz zeigte sich Menowin mit deutlich weniger Gewicht. Vor einem Spiegel spannte er seine Muskeln an und präsentierte seinen optimierten Körper. Sein Gesicht ist mittlerweile deutlich erschlankt und sehr markant.

Schon vor einigen Wochen sorgten Menowin und Şenay mit ihrer Trennung für viel Wirbel. Während der 37-Jährige im Netz immer wieder Rätsel aufgab und seiner Frau schwere Vorwürfe machte, wies Şenay alle Betrugsvorwürfe entschieden zurück. "Ich habe ihn nicht betrogen. Das würde ich auch nie machen", stellte sie im Gespräch mit RTL klar. Für die Mutter stand damals vor allem der Schutz ihrer Kinder an oberster Stelle: "Ich bin jetzt eine alleinerziehende fünffache Mutter."

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Sänger und Reality-Star

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020

