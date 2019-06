Nun ist es offiziell! Auch in diesem Jahr werden sich wieder acht Promi-Paare in Das Sommerhaus der Stars begeben, um in der gemeinsamen Unterkunft um den satten Gewinn von 50.000 Euro zu kämpfen. Seit Wochen wird bereits darüber spekuliert, welche Celebritys sich der Herausforderung in diesem Jahr stellen werden. Jetzt herrscht endlich Klarheit: Alle acht Paare der kommenden Staffel wurden jetzt offiziell bekannt gegeben!

Wie bereits zuvor vermutet, werden Michael Wendler (46) und seine Laura, Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin sowie Caught in the Act-Star Benjamin Boyce (50) und Model Kate Merlan mit von der Partie sein, wie RTL jetzt verkündete. Die Teilnehmer-Liste hält jedoch auch einige Überraschungen parat: Anders als zuvor angenommen, werden Gina-Lisa Lohfink (32) und Antonino Carbonaro nicht dabei sein. Stattdessen wagen sich zwei Pärchen vor die Kameras, die schon einige handfeste Krisen durchgestanden haben: Die gerade erst wieder vereinten Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) werden ebenfalls ins Sommerhaus ziehen, ebenso die Love Island-Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter!

Die illustre Gruppe wird dazu noch durch "Otto – Der Film"-Schauspielerin Jessika Cardinahl und den Architekten Quentin Parker, Menowin Fröhlich (31) und seine Senay Ak sowie die Goodbye Deutschland-Auswanderer Steffi und Roland Bartsch ergänzt. Der Starttermin für die vierte Staffel der Reality-Show ist der 23. Juli 2019.

P.Hoffmann/WENN.com Yeliz Koc und Johannes Haller

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, April 2019

Facebook / Menowin Fröhlich Senay und Menowin

Actionpress/ azee Laura Müller und Michael Wendler auf Mallorca, Mai 2019

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Benjamin Boyce

Schultz-Coulon/WENN.com Jessika Cardinahl im September 2014 in der Talkshow von Markus Lanz



