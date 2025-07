Menowin Fröhlich sentimental: Sohn schließt Grundschule ab

Menowin Fröhlich (37) hat in seiner Instagram-Story einen emotionalen Moment mit seinen Fans geteilt: Sein Sohn schließt die Grundschule ab. Der Sänger verkündete, dass es sich um einen ganz besonderen Tag für ihn und Kindsmutter Şenay handelt. In Hessen endete heute das Schuljahr, und somit beginnt für den Sohn des DSDS-Stars nach der Sommerpause ein neuer Lebensabschnitt, wenn er auf die Realschule wechselt. Menowin zeigte sich sichtlich gerührt und plauderte offen über seine Gefühle.

"Es macht mich so ein bisschen emotional", gestand Menowin in seinem Video, während er vor Ort auf die Verabschiedung seines Sohnes wartete. Zudem genoss die Familie den strahlenden Sonnenschein, der den besonderen Tag noch schöner machte. Vor allem der stolze Vater schien die Gelegenheit zu nutzen, innezuhalten und den Augenblick zu schätzen. "Es wird auf jeden Fall total schön", sagte er mit Vorfreude auf die Abschlusszeremonie.

In den vergangenen Wochen machte Menowin mit diversen Negativschlagzeilen über sein Privatleben auf sich aufmerksam. Ende Juli postete der Reality-TV-Star einen intimen Schnappschuss in seiner Instagram-Story. Das Foto zeigt ihn beim Kuscheln im Bett mit einer unbekannten Dame. Bei der Frau handelt es sich vermutlich um seine neue Partnerin. Fans kritisierten ihn für das Bild heftig. "Der hat sich aber schnell getröstet" oder "Die Mutter seiner Kinder hat jahrelang alles ertragen, was er an Mist angestellt hat und ihm immer den Rücken gestärkt", schimpften wütende User. Vor wenigen Monaten trennte sich Menowin von seiner Ehefrau Şenay, mit der er fünf gemeinsame Kinder hat. Erst im März 2024 wurde das Ex-Paar Eltern von Zwillingsmädchen.

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine unbekannte Frau, Juni 2025