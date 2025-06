Neue Beziehung? User kritisieren Menowin Fröhlich heftig

Menowin Fröhlich (37) sorgt für erhitzte Gemüter im Netz. Der ehemalige DSDS-Teilnehmer teilte kürzlich ein weiteres inniges Bild mit seiner mutmaßlich neuen Partnerin auf Instagram. Die beiden sind darauf eng aneinandergekuschelt zu sehen. Während der Sänger offenbar sein Glück mit der neuen Dame genießt, kochen bei vielen Usern die Emotionen hoch. Unter einem Beitrag von Promiflash auf der Social-Media-Plattform, der das Foto thematisiert, äußern viele Nutzer harsche Kritik. Anstelle von Glückwünschen erhält Menowin vor allem Vorwürfe im Hinblick auf seine Kinder und seine Noch-Ehefrau Şenay (34).

"Hoffentlich bekommen die Kinder das nicht zu sehen, wie er da mit einer anderen Frau da liegt" und "Geschmacklos den Kindern gegenüber", kritisieren einige Nutzer Menowins offenen Umgang mit seinem neuen Liebesglück im Netz. Vor allem gegenüber seiner Noch-Ehefrau Şenay, von der er sich erst vor wenigen Monaten nach insgesamt 14 Jahren Beziehung trennte, finden sie Menowins Aktion unangemessen. "Der hat sich aber schnell getröstet", schreibt ein User, während ein anderer Nutzer wettert: "Und die Mutter seiner Kinder hat jahrelang alles ertragen, was er an Mist angestellt hat und ihm immer den Rücken gestärkt."

Tatsächlich war die Beziehung von Menowin und seiner Ex von düsteren Zeiten geprägt. Immer wieder geriet der Sänger mit dem Gesetz in Konflikt und wurde zwischen 2005 und 2023 zigmal zu Gefängnis- und Bewährungsstrafen verurteilt. Bei den Delikten handelte es sich unter anderem um gefährliche Körperverletzung, Betrug, Fahren ohne Führerschein und Fahren unter Drogeneinfluss. Trotz Menowins Straffälligkeit stand Şenay damals an seiner Seite und gründete mit ihm eine Familie. 2014 wurden sie Eltern ihres ersten Sohnes. 2018 und 2021 kamen zwei Brüder für den ältesten Spross dazu. Erst im März 2024 wurden sie dann noch Eltern von Zwillingsmädchen.

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine unbekannte Frau, Juni 2025

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Juni 2025

Instagram / senayfroehlich Şenay Fröhlich, 2020