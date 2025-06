Damit offiziell? Menowin Fröhlich mit neuer Flamme im Bett

Menowin Fröhlich (37) lässt langsam keinen Zweifel mehr daran, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat. Vor rund einer Woche zeigte sich der Sänger schon einmal innig mit einer Unbekannten im Netz. Nun teilt Menowin erneut einen gemeinsamen Schnappschuss von sich und seiner vermeintlich neuen Partnerin in seiner Instagram-Story. Auf dem Foto liegen die beiden Turteltauben aneinandergekuschelt im Bett und wirken glückselig. Während er zuvor die Identität seiner vermeintlichen Partnerin noch verborgen hielt, ist auf dem neuen Schnappschuss ihr Gesicht gut zu erkennen. Zudem hat Menowin sie auf dem Bild verlinkt, sodass ihre Instagram-Seite direkt aufrufbar ist. Jedoch bleibt ihre Identität weiterhin ein Rätsel: Auf ihrem privaten Profil sind weder Name noch weitere Details einzusehen.

Ein Blick auf ihre Instagram-Bio offenbart jedoch eine starke Glaubensverbundenheit. Dort zitiert sie den Bibelspruch "Isaiah 43:2" und beschreibt ihren tiefen Glauben mit dem Satz "Gott hat die Macht, dir zu zeigen, wer Gott ist". Auch Menowin selbst bezieht in den letzten Jahren viel Kraft aus seinem christlichen Glauben und erwähnt auf seinen Social-Media-Kanälen immer wieder seine Dankbarkeit gegenüber Jesus. Offenbar ist genau diese geistige Verbindung ein zentraler Punkt, der die beiden einander nähergebracht hat.

Erst vor wenigen Monaten hatte Menowin sich nach einer turbulenten Zeit von seiner Ehefrau Şenay (34) getrennt, mit der er 14 Jahre zusammen und fast sechs Jahre verheiratet war. Der DSDS-Star scheint danach keine Zeit verloren zu haben, um nach vorne zu schauen. Schon kurz nach der Trennung teilte er ein erstes Bild mit einer damals noch anonymen Frau, die inzwischen offenbar eine bedeutendere Rolle in seinem Leben eingenommen hat.

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine unbekannte Frau, Juni 2025

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine Unbekannte, Juni 2025

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025